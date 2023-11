Pastorelli-Paola Fioroni, 2023 anno record per l'aeroporto

"Il 2023 è stato un anno record per l'aeroporto San Francesco in termini di passeggeri.

Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della proposta al Governo, da parte della Regione Umbria, di 7,5 milioni di euro per un ulteriore potenziamento di servizi e infrastrutture": lo evidenziano i consiglieri regionali Lega Umbria Stefano Pastorelli (capogruppo) e Paola Fioroni (vicepresidente dell'Assemblea legislativa). "Il precedente record di traffico del 2022 è stato superato in 10 mesi - spiegano - con una crescita del 47% rispetto al precedente periodo gennaio-ottobre 2022, mentre rispetto allo stesso periodo del 2019 si registra un +162%".

"Sta per chiudersi - affermano Pastorelli e Paola Fioroni in una nota - un anno straordinario dove sono state raggiunte punte di oltre 3 mila presenze al giorno e un traffico di 500 mila passeggeri. Lo scalo umbro è salito sul podio d'Europa, risultando al terzo posto tra gli aeroporti (con traffico sotto ai 5 milioni di passeggeri annui), secondo l'ultimo rapporto di Aci Europe relativo al mese di agosto 2023 e le previsioni aggiornate del traffico 2023-2027. Numeri che fanno dello scalo umbro un vero e proprio motore economico e sociale per la regione, incidendo in maniera significativa in termini di turismo, commercio, presenze sul territorio, uscita dall'isolamento e sviluppo del tessuto economico locale. Un percorso frutto della decisione della Giunta della presidente Tesei di uscire dall'immobilismo delle altre amministrazioni regionali e ricapitalizzare un asset fondamentale, unitamente al lavoro di Sase e di tutta la sua struttura. Alla crescita del numero dei passeggeri va accompagnato un potenziamento dei servizi. A tal proposito accogliamo con soddisfazione la proposta della Giunta Tesei al Governo di stanziare ulteriori 7,5 milioni di euro dal fondo di coesione per il potenziamento di infrastrutture, attrezzaggio e digitalizzazione. Interventi importanti per garantire gli alti standard qualitativi che l'aeroporto è chiamato a mantenere e accrescere in considerazione di un traffico che auspichiamo sarà ulteriormente in crescita nei prossimi anni".



