Marchetti, Umbria viaggia con concretezza verso il futuro

"Grazie alla presidente Donatella Tesei e alla Giunta, l'Umbria continua a viaggiare con concretezza verso il futuro": a sottolinearlo è il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti. "Con l'approvazione della delibera in merito al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27 verranno realizzati 22 progetti strategici con un investimento di 149 milioni di euro" aggiunge. "Si tratta di interventi di riqualificazione che coinvolgono tutti i territori - spiega Marchetti in una nota - e gli umbri vedranno ancora una volta i segni del cambiamento netto rispetto al passato. Sono previsti interventi di potenziamento per l'aeroporto internazionale dell'Umbria 'San Francesco di Assisi' che, dall'inizio di questa legislatura, è al centro delle politiche di rilancio del territorio della Giunta Tesei e che è arrivato al record storico di 500 mila passeggeri nel 2023, e risorse destinate alla riqualificazione del centro UmbriaFiere di Bastia. Se la sinistra ha lasciato incuria e degrado nella nostra regione, grazie alla Lega e al centrodestra luoghi abbandonati torneranno a vivere penso al completamento del teatro Turreno di Perugia, che rappresenta un pezzo di storia per il capoluogo, e alla riqualificazione dell'area 'ex palazzetti' della periferia di Ponte San Giovanni che, anche grazie agli interventi messi in campo dal Comune di Perugia per i lavori nel Cva, nei parchi e aree verdi, avrà finalmente un'occasione reale di sviluppo. Due milioni e mezzo sono previsti per la valorizzazione dell'auditorium ex convento di San Domenico di Foligno e altrettanti per il recupero e valorizzazione del Ponte interrato Sanguinario di Spoleto grande attenzione da parte della Giunta regionale anche all'Alto Tevere, dove sono stati previsti 12 milioni di euro per il recupero dell'ex ospedale 'San Florido' di Città di Castello, una delle battaglie storiche della Lega che la sinistra ignora da oltre trent'anni. Due milioni saranno poi destinati al recupero e valorizzazione del centro studi tifernate di Villa Montesca. Cifre consistenti sono previste per la provincia di Terni quasi 13 milioni di euro per la realizzazione della complanare-Orvieto, 15 milioni per il Piano strategico di rilancio del polo chimico di Terni, eccellenza umbra fondamentale per lo sviluppo economico della regione, e 12 milioni per la riqualificazione del polo scientifico e didattico di Pentima e 10 milioni per la realizzazione della Bretella Staino-Prisciano. A questi si aggiungono fondi per il finanziamento di opere infrastrutturali, rilancio turistico, valorizzazione dei beni culturali, riqualificazione urbana - conclude Marchetti - nel 2019 abbiamo ereditato una Regione al collasso, ma dopo quattro anni, grazie alla presidente Tesei, alla sua squadra e alla Lega, l'Umbria è tornata a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo".

