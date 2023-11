Da Branduardi agli Swans protagonisti di "Foligno on stage"

Grande musica con storici protagonisti della scena nazionale e internazionale, come Angelo Branduardi e gli Swans, e artisti amati dai più giovani come Ghemon ma anche teatro, con la coppia Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, e stand-up comedy per la nuova stagione 2023-2024 di "Foligno on stage", appendice del progetto regionale "Umbria on stage".

La rassegna - ideata e organizzata da Athanor Eventi, in collaborazione con Coop culture, Centro servizi Foligno e Comune - è stata presentata nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stato fatto anche il punto su un anno di nuova gestione tecnica dell'auditorium San Domenico e di quello Santa Caterina. Saranno proprio queste le due location scelte per gli appuntamenti. Al San Domenico i concerti di maggior richiamo. Si comincia con gli Swans, accompagnati da Norman Westberg. Una data esclusiva quella di venerdì 10 novembre, visto che la tappa di Foligno è una delle sole due italiane del loro tour europeo.

Sabato 18 novembre arriverà invece il nuovo tour "Confessioni di un malandrino" di Angelo Branduardi in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni.

Il 29 novembre, in collaborazione con la stagione invernale del Riverock, protagonista sarà Ghemon in "Una cosetta così", spettacolo tra musica, stand-up comedy e storytelling.

Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti, anche autrice e regista dello show "Le verdi colline dell'africa", e Giorgio Tirabassi propongono il 16 febbraio 2024 uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, ma soprattutto un gioco che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza.

All'Auditorium Santa Caterina spazio invece alla comicità di talentuosi stand-up comedian: si inizia il 26 gennaio 2024 con Daniele Fabbri in "Verità comode" per proseguire poi il 2 marzo 2024 con Chiara Becchimanzi in "Terapia d'Urto - Dio Patria e Famiglia".

Il programma proseguirà fino a maggio 2024 con altre sorprese che saranno svelate prossimamente dagli organizzatori.





