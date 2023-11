Ancora allerta gialla maltempo ma finora nessuna criticità

È ancora allerta gialla su tutta l'Umbria per il rischio di temporali e dissesti idrogeologici, accompagnati da forti venti ma il peggio del maltempo sembra essere passato. I fenomeni che hanno investito la regione non hanno provocato infatti particolari criticità.

Sul fronte delle previsioni meteorologiche, elaborate del Centro funzionale della Protezione civile regionale, per la giornata di sabato 4 novembre si attendono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporalesche, ma che andranno in attenuazione con il trascorrere delle ore.

Le piogge torneranno a interessare l'Umbria nella notte tra sabato e domenica. Nel versante appenninico potranno essere anche intense.

Le temperature sono date in sensibile diminuzione.



