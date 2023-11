Una donazione per i piccoli pazienti di oncologia a Perugia

Sono stati consegnati nella mattinata di giovedì 2 novembre al reparto di oncologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, alcuni materiali ludici destinati ai piccoli pazienti.

Si tratta di certificati da "supereroe" e card gioco che il personale consegnerà a tutti i bambini che si recheranno negli ambulatori del Globulo rosso e di Oncologia per le prime visite non oncologiche. La donazione è stata possibile grazie alla partnership dell'associazione Giacomo Sintini con Brave Potions che ha messo a disposizione gratuitamente l'app ed il materiale collegato e Tipografia Ponte Felcino che ha coperto le spese di stampa.

Il progetto - spiega una nota dell'associazione - è innovativo e mira ad alleviare la permanenza in ospedale per i piccoli pazienti che, in attesa delle visite potranno giocare con le card e scaricare l'app "Super poteri".

I bambini, guidati dal Gufo Ugo, assistente del Dottor Pozione, potranno dunque accedere a contenuti che uniscono l'aspetto ludico all'insegnamento di buone abitudini igieniche e sanitarie.

"Sono molto felice della donazione di oggi poiché credo consentirà ai piccoli pazienti di vivere meglio il momento delle visite ed allo stesso tempo sarà un valido strumento a sostegno del personale medico e sanitario", ha commentato Jack Sintini, presidente dell'omonima associazione. "Tra gli obiettivi dell'associazione - ha spiegato - c'è proprio quello di garantire il benessere dei pazienti in ogni fase della cura".

Alle parole di Jack Sintini ha fatto eco Alberto Piras, Ceo di Brave Potions e ideatore del progetto super poteri: "Devo ringraziare Jack Sintini - ha affermato Alberto Piras, Ceo di Brave Potions e ideatore del progetto super poteri - per aver creduto nel progetto. Ho conosciuto Jack ad un evento aziendale, e sono orgoglioso di poter dire che Brave Potions contribuirà alla missione dell'associazione Giacomo Sintini".

All'evento erano presenti Jack Sintini e lo staff dell'oncologia pediatrica dell'ospedale di Perugia.



