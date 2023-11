'Trasimeno per tutti', contributi per il turismo accessibile

Un contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere progetti di investimento, da parte delle imprese ricettive e delle imprese di servizi connessi al turismo, per lo sviluppo nel comprensorio del lago Trasimeno di un sistema turistico accessibile ed inclusivo: è quanto prevede l'avviso pubblico (pubblicato sul Buru serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 31/10/2023), con scadenza alle ore 12.00 del 30 novembre 2023, che mette a disposizione 250.000 euro.

Tali risorse finanziarie saranno gestite da Sviluppumbria Spa per l'implementazione di "Trasimeno per tutti", progetto realizzato dall'assessorato al Turismo della Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria e Felcos Umbria, Associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile.

Il contributo a fondo perduto concedibile sarà pari al 90% delle spese ritenute ammissibili (per ciascun beneficiario sarà al massimo di 22.500 euro). Saranno ritenuti ammissibili progetti che presentino spese per un importo non inferiore a 10.000 euro, volti a garantire il potenziamento in termini di accessibilità delle strutture alle persone con disabilità.

"Dall'inclusione e dalla accessibilità si misura il grado di civiltà delle istituzioni pubbliche - sottolinea in una nota dei promotori l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti - e ciò che oggi viene avviato rappresenta un significativo passo in avanti nel segno di un costante impegno, da parte dell'amministrazione regionale, nel perseguire politiche attive che sappiano incontrare e accogliere i bisogni di tutti coloro che hanno esigenze speciali e specifiche". "Si tratta - continua Agabiti - di uno strumento capace di creare le basi affinché l'attrattività di un intero comprensorio turistico possa crescere e offrire nuove occasioni di fruizione, oltre a garantire uno sviluppo occupazionale senza precedenti. Il sostegno alle attività ricettive e ai suoi attori - conclude Agabiti - si conferma un punto fermo di questa amministrazione, nell'ottica di uno sviluppo turistico che ha incontrato risposte molto positive negli ultimi due anni, posizionando l'Umbria fra le mete più ambite a livello nazionale ed internazionale".





