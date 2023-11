Regione individua 22 interventi strategici Fondo coesione

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore Paola Agabiti, la delibera in merito al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27 (Fsc) nella quale, ai fini della sottoscrizione dell'accordo con il Governo, si individua una lista di interventi strategici e rilevanti per il territorio regionale che verranno proposti all'esecutivo per l'assegnazione delle risorse del Fondo stesso.

Palazzo Donini ha reso noto che la quota a disposizione dell'Umbria è di circa 210 milioni di euro, comprensiva dei 61 milioni da utilizzare come di cofinanziamento dei programmi comunitari. I 149 milioni sono destinati a 22 interventi in ambiti fondamentali per lo sviluppo della Regione (come da tabella allegata).

"Con questo atto, che contiene scelte politiche che l'Umbria attendeva da tempo, andiamo ad individuare - ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - una serie di variegati e importanti interventi per il nostro territorio che, insieme all'utilizzo delle ingenti risorse della nuova programmazione europea, ci consentono di fare ulteriore passo verso l'Umbria di domani".



