'Nero Perugino Burri', è arrivata la 'Santa Maria Maddalena'

È arrivata a Perugia la "Santa Maria Maddalena", capolavoro assoluto del Perugino conservato alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, parte delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. L'opera è esposta alla mostra "Nero Perugino Burri" di Palazzo Baldeschi, che è stata prorogata fino al 7 gennaio 2024. Lo straordinario prestito - spiegano i promotori - coincide con la notizia del patrocinio alla mostra da parte del ministero della Cultura, appena concesso per volontà del ministro Gennaro Sangiuliano.

La "Santa Maria Maddalena", databile intorno al 1500, rappresenta una delle meraviglie della pittura da cavalletto del Divin Pittore, che qui risulta più vicino alle atmosfere di Leonardo e Raffaello, alla quale l'opera è stata occasionalmente attribuita. Nel settembre di quest'anno, una chiara imitazione di questo dipinto è stata identificata in una collezione privata estera.

Come in altre occasioni, per ritrarre la giovane donna Perugino si è ispirato alla fisionomia della moglie Chiara Fancelli. La fanciulla è dotata di una bellezza estatica a cui non è estranea la perfezione delle mani, non a caso scelte per il manifesto ufficiale della mostra di Palazzo Baldeschi, curata da Vittoria Garibaldi e Bruno Corà.

L'esposizione "Nero Perugino Burri", organizzata da Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri, è un dialogo originale e ambizioso fra i due artisti, separati da quasi mezzo millennio ma uniti dall'uso sapiente del colore nero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA