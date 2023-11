Minaccia di morte la moglie, arrestato un uomo di 51 anni

Minaccia di morte la moglie, che si chiude in una stanza con la figlia minorenne e lo fa arrestare.

L'uomo, un italiano residente a Perugia, di 51 anni, incensurato, tornato a casa in stato di alterazione psicofisica, avrebbe iniziato ad aggredire la donna - di 48 anni, cittadina comunitaria residente a Perugia - minacciandola di morte.

La stessa, temendo per la propria incolumità e per quella della figlia minorenne, si è chiusa a chiave in una stanza ed è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

All'arrivo dei militari - riferisce l'Arma - il cinquantunenne ha continuato a minacciare di morte la compagna ed ha iniziato anche a spintonare ripetutamente gli stessi carabinieri per impedire loro di entrare in casa, a minacciarli e ad offenderli.

L'uomo è stato arrestato per resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in famiglia.



