Allerta arancione per il forte vento sull'Umbria

In Umbria allerta arancione per vento forte e gialla per temporali ed eventuali criticità idrogeologiche. È stata emessa nel pomeriggio del 2 novembre dal Centro funzionale della Protezione civile regionale e interessa praticamente tutti i 92 comuni umbri per gli effetti della tempesta di origine atlantica che sta interessando gran parte dell'Europa.

In particolare il vento forte è atteso nella parte centro-orientale della regione, da nord a sud.

Le piogge sono previste su tutta l'Umbria, a iniziare dalla sera del 2 anche a carattere temporalesco, specie sui settori settentrionali è lungo l'Appennino, dove potranno essere anche localmente intensi.

La mattinata di venerdì 3 novembre inizierà ancora all'insegna dei temporali, che avranno una tregua nelle ore centrali della giornata per poi riprendere sui settori meridionali.

Un miglioramento è atteso a cominciare dalla notte del 4 novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA