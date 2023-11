Pallavolo, Sir Perugia vince la Supercoppa

La Sir Susa Vim Perugia ha vinto la Supercoppa 2023 di pallavolo. A Biella, al termine di una grande rimonta maturata dopo due set persi, i bianconeri hanno battuto 3 a 2 la Cucine Lube Civitanova con i parziali 25-22, 25-23, 21-25, 32-34 e 12-15.

Per Perugia, che era detentrice del titolo grazie alla vittoria dell'anno scorso sempre sulla Lube, si tratta del quinto successo nella manifestazione, già vinta nelle stagioni 2017, 2019, 2020 e 2022. La squadra del presidente Gino Sirci diventa la seconda formazione più titolata in Supercoppa, piazzandosi alle spalle di Treviso, che detiene il record con 7 successi.

La vittoria maturata in Piemonte segna anche il primo trionfo in bianconero per Angelo Lorenzetti, da quest'anno nuovo allenatore di Perugia. La Sir aveva conquistato l'accesso alla finalissima battendo, sempre in rimonta con il risultato di 3-1, proprio la sua ex squadra, Trento, in occasione della semifinale disputata martedì a Biella.

A fine partita, prima della premiazione, Simone Giannelli ai microfoni Rai ha detto che "siamo stati bravi ad avere pazienza, stare lì anche sotto 2-0 e continuare a giocare come abbiamo fatto".



