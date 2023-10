'We Care', foto e poesia per emergenza cura degli anziani

Una riflessione fotografica e letteraria che documenta la narrazione dell'emergenza sanitaria silente che riguarda la cura degli anziani: è la mostra 'We Care', di Diana Agamez e Luisa Machacon, organizzata presso la sede di Narni dell'Università di Perugia. La mostra, a cura della docente di sociologia presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Isabella Corvino, resterà aperta fino al 30 maggio 2024 ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Narni e del consolato di Colombia.

'We Care' nasce a Cartagena de Indias in Colombia, all'interno di una famiglia, in un quartiere di periferia e nasce con il desiderio di documentare spazi di cura semplici e quotidiani in cui le donne esplorano le proprie storie, la memoria dei propri corpi, le relazioni familiari e le connessioni intergenerazionali all'interno delle quali il racconto e l'oralità hanno un'importanza fondamentale per esprimere i sentimenti, le frustrazioni, i dolori, la felicità, le difficoltà e le rivincite delle donne nella società.

"La mia necessità di documentare le esperienze delle donne a me più vicine - spiega la Agamez - grazie alla complicità di Luisa, una straordinaria fotografa e amica, pian piano è diventata un progetto artistico dove si incrociano storie, poesie e immagini che abbiamo voluto condividere nella speranza di proporre una nuova narrativa del corpo e dell'erotismo nella vecchiaia" La mostra nasce anche dalla riflessione che scaturisce dal contesto sociale: a Cartagena, la mancanza di politiche che garantiscano l'accesso ai servizi sanitari, agli spazi per la ricreazione e il mancato riconoscimento della figura dell'accompagnatore per le persone anziane, sono i motivi per i quali un'alta percentuale di essi rischia l'abbandono e l'esclusione sociale. Nonostante ciò, la forza dei legami familiari e la solidarietà nelle comunità assicurano, in molti casi, l'attenzione e la cura degli anziani da parte di uno dei componenti della famiglia, spesso una donna. Inevitabile è anche il confronto con il contesto europeo, Roma e Amsterdam, in cui l'attenzione e la cura delle persone anziane è vissuta in modo diverso sia dal punto di vista culturale che socio sanitario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA