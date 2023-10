Ricordato a Terni l'appuntato della polizia Cesare Mazzieri

Ricordato a Terni l'appuntato della polizia di Stato Cesare Mazzieri, ucciso in servizio il 31 ottobre 1977 nell'intervento compiuto quando tre banditi assaltarono la Banca popolare di Novara di via Mazzini.

Nella cerimonia di commemorazione di questa mattina, sotto la targa posta proprio davanti all'ex-sede della banca, il vice questore vicario ha ricordato il "sacrificio estremo" del giovane poliziotto ternano, a 46 anni dalla sua morte, deponendo un mazzo di fiori insieme ai suoi familiari in sua memoria.





