Dopo 40 anni di carriera in pensione l'oncologo Fausto Roila

Dopo 40 anni dedicati alla ricerca e alla pratica clinica va in quiescenza il professor Fausto Roila, oncologo di fama nazionale e direttore del reparto dell'ospedale di Perugia. Professore ordinario di oncologia medica e direttore della scuola di specializzazione in Oncologia medica dell'Università degli Studi di Perugia è autore di circa 700 pubblicazioni nelle più importanti riviste mediche internazionali Roila - si legge sul sito del Santa Maria della Misericordia - è stato membro del consiglio direttivo dell'Associazione italiana oncologia medica e del tavolo di consultazione sulle terapie oncologiche dell'Agenzia italiana del farmaco, incarico ancora ricoperto.

"E con un pò di dispiacere - dice il professor Fausto Roila - che lascio una struttura nella quale ho iniziato oltre quant'anni fa la mia attività di medico oncologo ma sono certo che i miei collaboratori e tutto il personale continueranno nella strada da me intrapresa. Strada che ha sempre messo, senza sé e senza ma, il paziente al centro della propria attività clinico assistenziale. Il successo raggiunto dalla nostra struttura a livello nazionale ed internazionale è conseguenza della nostra dedizione al paziente, al costante aggiornamento dei sanitari e alla ricerca che ha raggiunto livelli importanti specie nelle terapie di supporto e nelle neoplasie del carcinoma del polmone. Un sentito grazie all'Università degli Studi di Perugia che mi ha concesso in questi ultimi anni, da professore ordinario e da direttore della Scuola di specializzazione in oncologia medica, l'opportunità di stare a fianco di tanti giovani medici competenti che hanno rappresentato uno stimolo quotidiano per tutti noi sanitari".



