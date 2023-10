A Spoleto una settimana di riprese per Romeo e Giulietta

Spoleto ha ospitato per una settimana le riprese di "Romeo è Giulietta" del regista Giovanni Veronesi con protagonisti Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e con Margherita Buy. Il film è una produzione Indiana production, Capri entertainment e Vision distribution in collaborazione con Sky e sarà distribuito da Vision Distribution.

Le riprese sono durate in tutto 7 settimane e si sono svolte a Roma per chiudersi a Spoleto. Umbria film commission spiega in un comunicato che fino a sabato 28 ottobre, circa 500 comparse e numerose maestranze umbre sono state impegnate nel set tra il teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e il vicolo Saffi, adiacente a piazza del Duomo.

"Con questo film torno a raccontare tante storie d'amore, quasi tutte impossibili come quella di Romeo e Giulietta. Qui tutto cambia con un semplice accento" afferma Giovanni Veronesi.

Il film narra la storia di una giovane attrice, Vittoria, che viene umiliata da un celebre e cinico regista durante un provino per il ruolo di Giulietta, la ragazza decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare al regista tutto il suo talento.



