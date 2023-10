A Perugia nasce la Rete di argento per l'invecchiamento attivo

Parte a Perugia il progetto "Rete di argento" promosso in collaborazione tra Fondazione di Carità San Lorenzo (ente capofila e braccio operativo della Caritas diocesana), Comune, Usl Umbria 1 - Distretto del perugino, polizia di Stato, associazione coordinamento centri socio culturali e fondazione Santa Caterina Parlesca. Durerà un anno ed è rivolto agli anziani con più di 65 anni, autosufficienti e a tutti gli enti pubblici e del terzo settore impegnati a promuovere iniziative volte a coinvolgerli in attività aggregative territoriali e laboratoriali.

Si tratta di un progetto che affronta il crescente fenomeno dell'invecchiamento demografico nell'ambito del quale solitudine e isolamento sono fenomeni considerati preoccupanti. "Rete di argento" ha l'obiettivo di contribuire ad impostare azioni preventive e di contrasto ma anche protettive dei soggetti a maggior rischio a partire dal riconoscere all'anziano il diritto di avere un ruolo attivo nella società. Promuovendo - si spiega in un comunicato della Caritas - lo sviluppo, il rafforzamento ed il coordinamento delle risorse e delle sinergie attive e attivabili nel territorio per innescare metodi e processi finalizzati ad incoraggiare le esperienze aggregative e l'invecchiamento attivo della popolazione anziana.

L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, Edi Cicchi, si è detta convinta che "il tema dell'invecchiamento attivo sia tra gli elementi fondanti del sistema di welfare che punta alla prevenzione e che oggi fa sempre più fatica a dare risposte ad anziani fragili o non autosufficienti".

"La Polizia di Stato che rappresento nella provincia è orgogliosa di essere partner dell'innovativo progetto Rete di Argento" ha detto il questore Fausto Lamparelli. Che sottolinea "l'importanza della collaborazione e della sinergia tra istituzioni, forze dell'Ordine e cittadini per costituire quell'importante rete di attori a supporto dell'invecchiamento attivo e consentire alle persone anziane di partecipare a convegni informativi utili alla prevenzione di reati che li vedono purtroppo vittime di persone senza scrupoli che approfittano delle fasce deboli della società per arricchirsi illecitamente".



