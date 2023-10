Vino e olio nuovo per Cantine aperte a San Martino

Nelle cantine del Movimento turismo del vino dell'Umbria si festeggia l'Estate di San Martino con i prodotti tipici della stagione, mentre si pensa già al Natale.

Quinto appuntamento dell'anno in cantina per gli enoappassionati: torna, infatti, dal 4 al 12 novembre prossimo Cantine aperte a San Martino, evento organizzato da Movimento turismo del vino Umbria per far gustare il vino novello e l'olio nuovo insieme ai tanti altri prodotti che offre il territorio in questa stagione.

Nelle 20 cantine del Movimento sarà possibile visitare i luoghi di produzione, partecipare a degustazioni guidate e banchi di assaggio, godersi il vino novello con le castagne e bruschette con l'olio nuovo, come tradizione vuole di questi tempi.



