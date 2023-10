Vescovo Norcia, ritorno in Basilica è un segno per tutti

"Questa giornata è un segno che viene a consolare e a dare speranza a tutti coloro che non solo sono legati alla Basilica di San Benedetto per ragioni affettive, storiche, intellettuali e spirituali, ma soprattutto a tutti coloro che sono ancora fuori dalle proprie case a causa delle conseguenze del terremoto": a dirlo è il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, stamani a Norcia per celebrare la messa all'interno della Basilica in occasione del settimo anniversario dal sisma del 30 ottobre 2016. "Qui - ha aggiunto - noi vediamo che quando ci si mette insieme, quando si guarda un fine comune, è possibile realizzare grandi cose. Mi piace cogliere questo significato in particolare dalla celebrazione di quest'oggi".

"I lavori non sono ancora conclusi - ha detto ancora monsignor Boccardo -, ma rientrare in questa aula liturgica, poter pregare sui luoghi di San Benedetto, ammirare il frutto del lavoro svolto da tanti enti in questi anni, è una iniezione di fiducia, vuol dire che è possibile ripartire".

Il vescovo in questi anni ha sollecitato un intervento più rapido sul fronte della ricostruzione. "Dopo sette anni - ha affermato il presule - la riflessione che faccio è che alcune cose sono state fatte, sicuramente se ne potevamo fare di più e in tempi più brevi. Però è inutile piangersi addosso, bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti con determinazione".

"Restituiamo a queste popolazioni non solo le abitazioni, ma anche una vita dignitosa e sicura" ha concluso monsignor Boccardo.



