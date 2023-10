Marchetti, ecco la nuova squadra della Lega Umbria

A un mese dal congresso regionale che lo ha proclamato segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti presenta la nuova squadra dei dirigenti. "In queste settimane ho incontrato dirigenti e militanti delle sezioni umbre e il primo impatto è stato più che positivo - spiega - e ho avuto modo di confrontarmi con donne e uomini consapevoli del grande lavoro che ci aspetta, motivati e determinati a fare ciascuno la propria parte. Da oggi la squadra è al completo".

Marchetti ha annunciato, tramite una nota, che Valeria Alessandrini è il vice segretario vicario e Luciano Capoccia (segretario della Lega Deruta, Torgiano, Collazzone e Collepepe) è il nuovo responsabile organizzativo regionale.

Per il segretario "gestire al meglio l'organizzazione del movimento è fondamentale soprattutto in vista dei tanti appuntamenti elettorali che ci attendono". "Per questo - ha aggiunto - ho deciso di far entrare nel direttivo regionale i soci ordinari militanti Marco Grosso e Marco Santantonio con il compito di coadiuvare il lavoro dell'organizzativo. A gestire gli enti locali è invece il nostro assessore al Comune di Torgiano, Francesco Spaccini. Alcuni di loro li conosco da anni, altri li ho incontrati in queste settimane e ho apprezzato da subito il loro valore. Sono certo che dimostreranno di essere all'altezza del ruolo che ho affidato loro".

Insieme ai due segretari provinciali Francesco Cenciarini (Perugia) e David Veller (Terni), Letizia Taburchi al tesseramento regionale, Valeria Alessandrini, Micaela Parlagreco, Filippo Piccioni, Riccardo Polli e Francesco Ricci (eletti durante il congresso regionale), si aggiungono quindi al direttivo Luciano Capoccia, Francesco Spaccini, Marco Grosso, Marco Santantonio e a loro i migliori auguri di buon lavoro e a coloro che li hanno preceduti un ringraziamento sincero per la dedizione con cui hanno servito la Lega in questi anni. Sono orgoglioso della squadra che abbiamo costruito - conclude Marchetti - stiamo lavorando con serietà: abbiamo obiettivi ambiziosi, ma insieme possiamo raggiungere ogni traguardo".





