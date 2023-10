In 1.900 alla San Francesco Marathon domenica ad Assisi

Saranno oltre 1.900, tra runner professionisti, podisti amatoriali e semplici appassionati, i partecipanti alla prima 'San Francesco Marathon', evento che unisce sport e spiritualità sotto il denominatore comune della solidarietà. La maratona, in programma alle ore 9.30 del prossimo 5 novembre con partenza da Assisi, è stata presentata nella sede della Giunta regionale, a Perugia.

"I Bless You Life", ti benedico vita: questo è il manifesto che accompagna la maratona lungo i suoi 42 chilometri e 195 metri, che toccherà tre luoghi legati al santo, Assisi, Spello e Cannara, prima dell'arrivo sulla spianata della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Oltre alla maratona, sono previsti altri due appuntamenti sportivi: una 10 chilometri veloce e la passeggiata "Vieni con me".

Il progetto San Francesco Marathon è stato nel suo complesso pensato per aiutare il prossimo: parte del ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto in beneficenza ad alcune charity che operano sul territorio e alla Fondazione dispensario pediatrico Santa Marta della Città del Vaticano. E' stato inoltre avviata una collaborazione con l'Atletica Vaticana - la prima associazione sportiva costituita, e con sede, nella Città del Vaticano - che vedrà alla partenza molti suoi atleti.

Gli organizzatori della Sfm2023, ovvero Life Running Assisi, con il supporto dell'agenzia di comunicazione Kolorado, lanceranno domenica anche un'iniziativa particolare: gli atleti alla partenza potranno donare alcuni propri indumenti che verranno raccolti e devoluti a diverse associazioni che aiutano le persone meno fortunate.

A margine della maratona sono in programma tre giorni di eventi. Fra questi, i convegni "Allenarsi per il futuro", alla presenza dell'arbitro di calcio internazionale Manuela Nicolosi, e "Attività fisica e running: i benefici per il corpo e per mente".

Sabato 4, alle 18.00 è in programma anche la "Messa del maratoneta", officiata dal vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, con la benedizione dei pettorali.



