Consegnato appalto per ricostruzione palazzina a Trevi

Si è svolta nel giorno dell'anniversario del sisma del 2016 la cerimonia di consegna dei lavori dell'appalto per la ricostruzione di una palazzina resa inagibile dal terremoto, in località Faito, nel comune di Preci. Ospita sei alloggi, quattro di edilizia residenziale sociale e due di privati.

Alla consegna hanno partecipato l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Enrico Melasecche, il sindaco di Preci Massimo Messi, Marco Larini direttore di Ater Umbria, e i due proprietari degli alloggi privati e gli assegnatari della palazzina.

L'intervento - spiega l'Ater in un comunicato - è stato ricompreso nell'ordinanza 109 del commissario straordinario del Governo ricostruzione sisma 2016, con un finanziamento di un milione 381.056,89, sono previsti 480 giorni per l'esecuzione.

L'edificio è costituito da due unità strutturali che si sviluppano su quattro livelli di cui uno seminterrato ad uso garage e fondi. Sarà completamente ricostruito con adeguamento sismico ed energetico e il rifacimento di tutte le dotazioni impiantistiche e delle finiture. E' prevista l'installazione di un impianto solare termico a servizio di ciascun alloggio, la riqualificazione degli spazi esterni per consentire una migliore fruibilità delle unità abitative oggetto di intervento.



