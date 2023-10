A Foligno omaggio in musica ai 200 anni del gioco del rugby

E' in programma mercoledì primo novembre, all'Auditorium San Domenico di Foligno, alle 17.00, il concerto "William's Game", dedicato ai 200 anni del gioco del rugby. Una produzione degli Amici della musica.

Porterà in scena Pino Strabioli, attore, autore e conduttore televisivo, regista teatrale, per l'occasione narratore, e il compositore Fabrizio De Rossi Re, autore delle musiche e pianista. Il testo è di Massimiliano Castellani, folignate, giornalista del quotidiano Avvenire.

Si racconta così la storia che vide William Webb Ellis, un ragazzo di 17 anni, inventare nella cittadina inglese di Rugby, quasi senza saperlo, il gioco della palla ovale. "Nel calcio si chiamerebbe assist - ha commentato Castellani - in questo caso è una meta, realizzata su lancio preciso del maestro Marco Scolastra (pianista direttore artistico degli Amici della musica di Foligno ndr.) per celebrare i due secoli esatti, primo novembre 1823, dalla nascita del rugby".

Sulle note di De Rossi Re il racconto svelerà il gioco e le sue origini. "La prima storica meta la realizzò il futuro pastore anglicano William Webb Ellis sul campo della Rugby School e questa cosa - ha raccontato ancora Castellani - mi ha sempre affascinato. Lavorando per il quotidiano della Cei, Avvenire, era inevitabile che dopo essermi occupato già in passato di Webb Ellis prima o poi ci sarei tornato su, specie in occasione dei 200 anni dalla sua 'invenzione', per scrivere qualcosa che andasse oltre la pagina di giornale. Ho già scritto testi teatrali per celebrare dei miti dello sport. Era inevitabile dunque che quest'altra avventura sul rugby, con la straordinaria voce narrante di Pino Strabioli e le geniali pensate musicali di Fabrizio De Rossi Re, dovesse partire dalla mia città e con degli amici veri come Gli Amici della musica di Foligno".

Per informazioni e per l'acquisto dei biglietti si può consultare il sito www.amicimusicafoligno.it



