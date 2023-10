Donna morta in casa a Terni, ipotesi monossido di carbonio

Una donna di 44 anni, ternana, è stata trovata morta nella notte fra sabato e domenica all'interno della sua abitazione, in viale Rossini. L'ipotesi è che sia deceduta in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio.

Con lei c'era un uomo trovato ancora in vita: è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato per le indagini. La salma della donne è a disposizione dell'autorità giudiziaria.





