Lega, il provveditorato amministrazione penitenziaria torna in Umbria

"Dopo otto anni, il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria torna in Umbria, una vittoria importante per la nostra regione e per la Lega che ha sempre creduto in questa necessità": il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, il deputato Virginio Caparvi e il consigliere regionale Manuela Puletti accolgono "con grande soddisfazione l'impegno del sottosegretario alla Giustizia, senatore della Lega Andrea Ostellari, il quale - affermano in una nota -ha dato seguito alle battaglie promosse da alcuni anni dai parlamentari Umbria della Lega e dalla presidente Donatella Tesei per il ripristino a Perugia di un presidio fondamentale per la sicurezza".

"Di recente - ricordano gli esponenti della Lega - è stata approvata anche una mozione in consiglio regionale a firma Puletti, Mancini e Castellari, costruita grazie all'importante apporto del Sappe e del segretario nazionale per l'Umbria Fabrizio Bonino. Questa importante novità permetterà alla nostra Regione di gestire autonomamente le dinamiche che interessano le carceri umbre e intervenire sulle criticità con maggiori strumenti a disposizione".

"Ringraziamo il Sottosegretario della Lega, Ostellari - proseguono gli esponenti leghisti - per essersi interessato alla nostra regione, cogliendo appieno le istanze fondamentali provenienti dal territorio in seguito agli incontri avuti con la presidente Donatella Tesei e dopo aver effettuato un sopralluogo nelle carceri di Terni e Spoleto. L'impegno del governo in tal senso rappresenta una notizia molto importante per restituire alla nostra regione la sede del Provveditorato che dal 2015 è stato trasferito in Toscana, con conseguenze negative sui penitenziari umbri in termini di sicurezza e di distribuzione delle risorse. Accade sempre più spesso di leggere sui giornali notizie di aggressioni e violenze in carcere"; "poter contare su un provveditorato umbro vorrebbe dire non dipendere più dalla Toscana - concludono Marchetti, Caparvi e Puletti - ed essere quindi in grado di garantire maggiori strumenti a disposizione di una gestione locale, consapevole delle problematiche che insistono sugli istituti di pena regionali e delle dinamiche territoriali esistenti".



