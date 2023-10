Ostellari, istituire un provveditorato dell'amministrazione penitenziaria in Umbria

"La Lega sostiene l'istituzione di un nuovo provveditorato regionale per le carceri, con sede a Perugia. L'iniziativa è motivata dal confronto con i rappresentanti delle amministrazioni locali e dall'analisi dei dati". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Giustizia con delega ai provveditorati, Andrea Ostellari.

"L'Umbria - prosegue - è la regione italiana con il rapporto più alto fra abitanti e popolazione detenuta, lo 0,17%. Merita quindi di gestire i flussi in entrata in modo autonomo rispetto alla Toscana, da cui provengono una cospicua parte degli utenti che attualmente risultano ristretti negli istituti di Spoleto, Orvieto, Perugia e Terni. Confido che la proposta possa essere valutata e apprezzata in tempi rapidi".



