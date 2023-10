Astensionismo e disaffezione in politica, incontro ad Assisi

È il popolo che ha abbandonato la politica, o è la politica che ha abbandonato il popolo? A questa domanda si è cercato di rispondere durante il confronto che l'associazione politico-culturale "L'Officina" ha organizzato stamani ad Assisi. Cosa è successo e cosa sta succedendo quindi, tra astensionismo e disaffezione, in quella che per molti è, nonostante tutto, una stagione anche di ricostruzione politica? I partiti hanno smesso di capire il popolo e allo stesso tempo il popolo si è fidato meno dei partiti, ma con una componente di assenteismo strutturale a cui ci si deve abituare. Così come dobbiamo rinunciare all'immagine convenzionale dei partiti e iniziare a pensare non più in termini di partiti di massa ma a una nuova forma che possa aggregare gruppi di interessi.

E' stato sottolineato che "c'è da vincere la sfida della sfiducia crescente e della comprensione mancata", come ha spiegato il politologo Alessandro Campi. Secondo Campi, c'è un livello "decrescente" delle prestazioni della politica perché "quello che viene promesso non viene poi dato e quello che è stato dato viene tolto". "Incrociando però tutti i dati delle partecipazioni al voto dei paesi democratici la curva della partecipazione è comunque decrescente dal 1945 in poi" ha sottolineato Campi per poi aggiungere: "Il desiderio di cambiamento politico è una spinta ad andare al voto ma non sempre e quindi non è sufficiente per capire l'astensionismo perché di contro subentra anche la delusione dell'altra controparte. Così come componenti del non voto sono anche l'insoddisfazione e la sfiducia negli attori politici, compresa la diffusione dell'idea che ormai a decidere per noi è una governance mondiale e non più i parlamenti nazionali, ma anche la soddisfazione dello status quo è anche motivo per non andare a votare".

Sempre per Campi, "si è finalmente capito che si può fare politica anche fuori del canale classico del partito politico".

"La crisi dei partiti in termini di militanza e mobilitazione in parte è stata compensata e non è detto che sia un male. Si sono creati canali di partecipazione alternativi e questa non è antipolitica come a volte troppo facilmente viene definita".

"Il partito ideologico di massa - ha osservato ancora Campi - nasce da una congiuntura storica e quindi oggi dobbiamo abituarci a forme di partito più flessibili ma che sappiano ripartire dai territori”.

Una riflessione che ha dato l’assist a quella del sociologo Roberto Segatori, con un intervento dal titolo “Dalla società dei partiti di massa ad una massa senza partiti”. “La stagione dei partiti di massa è durata un secolo, fino agli anni ’80 del ‘900, e dai milioni di iscritti siamo passati ora a poche centinaia di migliaia” ha commentato Segatori per il quale sono tre le cause della trasformazione: “Sono cambiati i luoghi di aggregazione delle persone, soprattutto quelli del lavoro, c’è stata una rivoluzione della comunicazione politica, con protagonista Berlusconi, ed infine si assiste al ritorno della Plutocrazia, con un esempio come Bandecchi”. Come mantenere la democrazia quindi? Per Segatori “per evitare l’eccessiva concentrazione dei poteri l’unica ricetta è moltiplicarli, favorendo una ulteriore forma di partito nuova che metta insieme associazioni e gruppi di interessi comuni”. Agli interventi tematici, compreso quello del giornalista Giuseppe Castellini, hanno fatto seguito due panel. Il primo su “Riforme istituzionali e nuova legge elettorale, servono ancora al paese?” con il deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi e il senatore del Partito Democratico Walter Verini. L’altro, dal titolo “Legge elettorale della Regione Umbria, serve cambiarla?”, ha visto la partecipazione dei capogruppo e consiglieri dei partiti presenti nell’Assemblea legislativa regionale. Le conclusioni sono state affidate al vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni, in qualità di presidente dell’associazione “l’Officina”. “Abbiamo voluto creare questo momento di riflessione e di analisi – ha commentato Morroni – visto che il tema è di grande attualità e perché la vitalità di un sistema democratico è anche direttamente connessa al livello di partecipazione. Anche il recente passaggio elettorale ha confermato una tendenza consolidata che fa registrare dati di astensionismo alle urne piuttosto patologici e che accomunano sì un po’ tutte le democrazie avanzate ma con livelli inferiori, comunque, a quelli che si manifestano invece nel sistema politico italiano che sta svettando da questo punto di vista. Oltre che comprendere il fenomeno – ha concluso Morroni – quello che è importante è anche andare a esplorare quali possono essere le possibili soluzioni e cioè se si può rivitalizzare un sistema democratico anche attraverso riforme istituzionali e leggi elettorali e oggi i contributi autorevoli che abbiamo ascoltato hanno portato indicazioni importanti anche in questo senso”.





