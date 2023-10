Al via il Salone nazionale del tartufo bianco pregiato

Il 43/o Salone nazionale del tartufo bianco pregiato di Città di Castello dall'1 al 5 novembre accoglierà i visitatori con ricette tipiche, piatti di alta cucina di grandi chef e inedite sperimentazioni.

"Quest'anno vogliamo davvero stupire i visitatori nel segno del gusto e della passione per il tartufo, con infiniti percorsi nel centro storico di Città di Castello sulle tracce dei profumi del bosco, ma anche dell'orto, e con ricette prelibate che potranno essere assaggiate ovunque, come esperienze uniche con i piaceri della tavola, con i grandi chef, con esperti di cucina e giovani aspiranti maestri della gastronomia", spiega l'assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri. "Pensiamo che Città di Castello per la qualità e la quantità dei tartufi che nascono nel suo territorio tutto l'anno, per tradizione e storia gastronomica, sia unica in Italia - sottolinea Guerri - ecco perché con il Salone nazionale del tartufo bianco pregiato vogliamo dare il senso di un'esperienza inimitabile e tutta da vivere".

I tartufi più belli, profumati e gustosi incontreranno tutti i giorni i vini degli esperti sommelier di Ais Umbria per l'"Aperitivo Bianco Pregiato", appuntamento fisso delle ore 19.00 al Padiglione Bianco pregiato di piazza Matteotti. Gli show cooking della manifestazione (info e prenotazioni wa: 349.6074088) saranno l'imperdibile tappa quotidiana.

Giovedì 2 novembre i piatti creati dai grandi chef della manifestazione saranno raccolti nel "Menù bianco pregiato", protagonista per un giorno dei ristoranti della città aderenti alla manifestazione. Il viaggio nella cucina proporrà anche il "cibo da strada alla tifernate", nell'area "Tiferno Good Food.

L'area delle "Specialità Food dell'Italia" in piazza Gabriotti allargherà i confini del gusto alle tipicità delle regioni italiane. Molte altre le iniziative in programma, consultabili nel sito web della manifestazione (https://biancopregiato.it/), i portali istituzionali del Comune di Città di Castello (https://www.comune.cittadicastello.pg.it/) e di Città di Castello Turismo (https://www.cittadicastelloturismo.it/), insieme ai canali social collegati all'evento e all'Ufficio Turismo (telefono 075.8529254.



