Una pensilina verso i binari 1 e 2 Est alla stazione Termini

Alla stazione di Roma Termini è stato aperto il cantiere per realizzare la pensilina con cui si completerà la copertura del collegamento pedonale fra i binari di testa con i binari 1 e 2 Est. Ne dà notizia l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, che ha compiuto un sopralluogo sul posto, e che aveva presentato a Rfi una articolata proposta di interventi per il miglioramento del percorso, contenente anche una richiesta in tal senso.

"Come noto l'impossibilità di ampliare la stazione Termini, incastonata nel tessuto urbano di Roma, non consente - sottolinea l'assessore in una nota della Regione - la costruzione di nuovi binari in parallelo a quelli di testa esistenti. Ciò comporta per i viaggiatori che devono raggiungere l'Umbria e le Marche non solo di doversi sobbarcare l'onere di percorrere a piedi il tratto di varie centinaia di metri fra gli uni e gli altri, ma di farlo sotto la pioggia o il solleone".

"La mia richiesta, avanzata tempo fa, è finalmente entrata, anche se parzialmente, nel novero di quelle accolte - sottolinea - e in questi giorni sono cominciati i lavori per proseguire la pensilina esistente e rendere comunque più confortevole il tragitto. Non pare possibile, invece, almeno al momento, l'ulteriore agevolazione che avevo sollecitato, quella di realizzare un tapis roulant tale da non costringere i viaggiatori a doversi affrettare, soprattutto in caso di coincidenze strette fra un treno e l'altro. Una soluzione che per ora non sembra praticabile a causa della larghezza del percorso e della necessità di attraversarlo di frequente".

"Saluto con piacere questo primo passo - dice l'assessore -perché comunque, per quanto minimale, costituisce un segnale di attenzione verso l'utenza e ringrazio Rfi per aver preso in considerazione le istanze dell'Umbria augurandomi - conclude - che nel prosieguo si possa riprendere l'analisi della proposta e con accorgimenti tecnico-progettuali realizzare il percorso meccanizzato almeno in un senso di marcia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA