Udu e Omphalos, l'asterisco include non cancella le identità

"L'asterisco include, non cancella le identità": lo affermano in una nota congiunta Sinistra Universitario Udu Perugia e Omphalos Lgbti replicando a quanto affermato dal presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, in merito ad un cartellino messo su una delle poltrone riservate in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi di Perugia ("Riservato student* Unipg"). "Senza parole. Student con l' asterisco", aveva scritto il presidente su Facebook sottolineando poi che "le persone non sono asterischi".

"Desta perplessità e indignazione l'esternazione del Presidente Squarta - afferma Lorenzo Ermenegildi Zurlo, segretario di Omphalos - che condanna l'utilizzo dell'asterisco in quanto cancellerebbe ogni specificità, sostenendo che solo con femminile e maschile si esaltano le individualità". "Ci sembra piuttosto - continua Zurlo - che sia Squarta a voler cancellare delle specificità che non gli piacciono e che vorrebbe, magari, negare l'esistenza delle soggettività che non si identificano (per qualsiasi motivo) nel binarismo di genere".

"L'utilizzo di asterischi, ə e altri simboli - si sottolinea, fra l'altro, nella nota - rappresenta un tentativo di mettere in discussione un sistema, di farsi domande e di cercare insieme nuove strade verso una più giusta rappresentazione sociale: è insomma un mezzo con cui porre l'attenzione su un tema e con cui provare a raggiungere l'obiettivo di una società che nel pratico e nel quotidiano sia una casa sicura per tuttɜ".



