Sindacati, allarme caro energia per il settore ceramica

Per Filctem Cgil di Perugia e Femca Cisl dell'Umbria "è necessario e urgente un intervento a sostegno delle piccole e medie industrie energivore dell'Umbria, in particolare del settore della ceramica, se non si vogliono mettere a rischio centinaia e centinaia di posti di lavoro". I sindacati Filctem Cgil di Perugia e Femca Cisl dell'Umbria "sottolineano come le istituzioni a tutti i livelli, ma il Governo in primis, dovrebbero fare quello che non stanno facendo, ovvero intervenire con politiche energetiche e di controllo delle tariffe di metano e luce, che stanno impattando in maniera drammatica sul tessuto industriale ceramico, mettendo sul lastrico centinaia di lavoratori occupati in questo settore".

Filctem e Femca definiscono "il caso più emblematico" quello del gualdese, dove la ceramica in passato è stata motore economico trainante, "dove esisteva la Tagina (oggi Saxa Gres) che dava lavoro a più di 400 maestranze e che ancora oggi, dopo numerose ristrutturazioni, ne occupa 110 lavoratori, per i quali è ormai prossima la scadenza della cassa integrazione straordinaria". "La cassa - dicono in un comunicato congiunto - terminerà il 31 dicembre 2023, salvo proroghe decise in sede ministeriale, auspicabili ma non certe. La produzione è ferma dal luglio 2022 e da quel giorno tutto il personale percepisce l'ammortizzatore sociale a zero ore. Sicuramente tra i vari fattori che hanno portato alla crisi aziendale, possiamo puntare il dito su due aspetti fondamentali: la crisi internazionale, che ha generato costi energetici impazziti, ma poi, in un contesto già difficile, alcune lacune della proprietà, che stanno dando il colpo di grazia a quella che era una delle aziende di riferimento per il settore ceramico, sia in territorio umbro sia oltre i confini nazionali".



