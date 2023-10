Nuovo incarico nazionale Forza Italia per Fiammetta Modena

Fiammetta Modena guiderà il dipartimento nazionale Disabilità e sociale di Forza Italia.

"Ringrazio il segretario nazionale, Antonio Tajani e il responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo per la fiducia che mi hanno voluto accordare nominandomi" ha sottolineato la già commissaria del movimento per la provincia di Perugia.

"A loro, alla nostra comunità di Forza Italia e ai cittadini - afferma Fiammetta Modena - assicuro tutto il mio impegno per portare avanti i valori e le idee che da sempre caratterizzano l'attività del nostro partito. Forza Italia ha sempre messo al centro delle proprie politiche il sociale e l'azione in favore delle persone con disabilità. Per il centrodestra sono tematiche in cima alle priorità delle politiche del governo, come dimostra anche la legge di bilancio varata dal Consiglio dei Ministri.

Lavoreremo - ha concluso Fiammetta Modena - per farlo, onorando gli impegni assunti con gli italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA