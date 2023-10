Nuovo appuntamento con il laboratorio politico l'Officina

Secondo appuntamento il 28 ottobre ad Assisi con il laboratorio politico-culturale "l'Officina" presieduta da Roberto Morroni, esponente di Forza Italia e vicepresidente della Regione (vice Lamberto Marcantonini). Tema sarà uno di quelli considerati centrali della politica: "È il popolo che ha abbandonato la politica, o è la politica che ha abbandonato il popolo?".

Al convegno interverranno sociologi, politologi, giornalisti e protagonisti della scena politica e istituzionale. "Il tema dell'astensionismo e della disaffezione alla politica non può essere più rimandato, poiché l'aumento costante di coloro che non votano è fonte di grande preoccupazione anche riguardo al livello di legittimità del sistema rappresentativo" spiegano gli organizzatori in un comunicato. "I risultati elettorali ci mostrano da tempo che il partito del non voto è una realtà che esprime un disagio diffuso - aggiungono -, è un'assenza, ma anche una protesta, una denuncia esplicita di una sfiducia profonda che non possiamo più accettare passivamente.

L'esercizio del voto è sia un diritto che un dovere civico, ma per fare in modo che tutti possano partecipare con convinzione al processo democratico, dobbiamo individuare l'origine di una frattura tra popolo e politica, politica e popolo".



