Intesa su educazione finanziaria e prevenzione dell'usura

Creare una sinergia per fornire alla cittadinanza e agli studenti delle scuole medie superiori del territorio servizi di informazione, formazione e supporto sui temi della legalità, del contrasto all'usura, della tutela dei soggetti deboli nei rapporti bancario-finanziari, nonché sui temi del sovraindebitamento e del risanamento delle criticità finanziarie: sono gli obiettivi del protocollo d'intesa firmato a Palazzo dei Priori dall'assessore al bilancio del Comune di Perugia, Cristina Bertinelli, delegata dal sindaco Andrea Romizi, dal presidente dell'Unione nazionale consumatori Umbria Aps Ets, Damiano Marinelli, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia, Enrico Guarducci, e dal presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura Onlus, Fausto Cardella.

Presenti anche, nella sala dei Notari, dove si è svolto l'incontro, le classi terze (sezioni B e H) del liceo classico Mariotti.

Ricci ha ricordato la deliberazione consiliare con cui, lo scorso giugno, è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno, di cui è stata prima firmataria, per promuovere l'intesa finalizzata alla collaborazione sui temi dell'educazione finanziaria e della prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.

"Il settore finanziario - ha detto l'assessore Bertinelli - permea ogni ambito della nostra attività e spesso richiama l'attenzione per i suoi aspetti deviati, come l'usura. Il Comune intende mantenere alta l'attenzione sui temi dell'usura e del sovraindebitamento e promuovere azioni concrete per aiutare i cittadini ad affrontare situazioni di criticità di carattere finanziario e per prevenirle attraverso un'adeguata educazione finanziaria".

"Per la Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura - ha infine concluso il presidente Cardella - il protocollo d'intesa siglato oggi costituisce un altro grande traguardo nel perseguimento dei nostri obiettivi. Prevenire l'usura e quindi combatterla, significa, infatti, soprattutto promuovere la cultura della legalità ed educare i cittadini alla migliore consapevolezza finanziaria e alla più saggia gestione delle proprie risorse".



