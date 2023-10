Durante un controllo trovati con oltre 2 chili di cocaina

Un trentatreenne italiano e un giovane di 21 anni albanese, risultato da pochi giorni in Italia, entrambi incensurati, sono stati arrestati a Terni dai carabinieri che durante un controllo li hanno trovati in possesso di oltre due chilogrammi di cocaina.

Partendo dalla segnalazione giunta all'Arma da un privato cittadino circa la presenza di un uomo fermo da parecchio tempo all'esterno di un'auto, che guardava nervosamente l'orologio, i militari hanno proceduto ad un appostamento, notando uno scooter transitare più volte in prossimità del parcheggio finché il giovane alla guida del motociclo si è fermato accanto all'auto.

Un brevissimo scambio di parole con l'uomo in attesa, cui è seguito il passaggio di uno zainetto allo scooterista: a quel punto è partito il controllo dei carabinieri, che hanno bloccato i due giovani; sottoposti a perquisizione, nello zainetto è stato rinvenuto un voluminoso involucro, un panetto di cocaina purissima, risultata poi del peso di oltre 2,3 chilogrammi.

Per i due è così scattato l'arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Sono ora in corso le indagini per capire a chi fosse destinato il prezioso carico, il cui valore approssimativo sul mercato è di oltre 500.000 euro.



