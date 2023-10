Corso del Rotary club Perugia Trasimeno per la guida sicura

L'autodromo di Magione ha ospitato la 13/a edizione del corso di guida sicura organizzato dal Rotary club Perugia Trasimeno nell'ambito delle iniziative prese da tempo sul tema della educazione e della sicurezza stradale. Tenuto dai piloti istruttori del Centro nazionale di educazione e sicurezza con la collaborazione di Aci Perugia, è stato quest'anno rivolto ad operatori delle associazioni di volontariato, a componenti delle forze dell'ordine e delle polizie municipali di Corciano e Magione e a docenti del liceo scientifico "Alessi" di Perugia con cui, nel corso dell'anno scolastico, verrà realizzato un Progetto sulla educazione stradale rivolto agli studenti.

Oltre al corso di guida sicura, la giornata è stata dedicata ai test drive - in pista e su strada - con auto elettriche con la partecipazione del pilota Gustavo Sandrucci, capo Istruttore della Amg driving academy in Italia.

A conclusione della giornata - riferisce il Rotary in un comunicato -, soci e ospiti hanno dialogato con l'ing. Francesco Ortix, amministratore delegato di Art spa, sul tema "Intelligenza artificiale e sicurezza stradale".

L'impegno del Rotary club Perugia Trasimeno sul tema della educazione alla sicurezza stradale - si ricorda ancora nella nota - nasce "dalla consapevolezza dell'importanza di stimolare una sempre maggiore sensibilità verso il rispetto delle regole, sia normative che comportamentali, per prevenire gli incidenti, divenuti ormai una vera e propria piaga da combattere e che coinvolge sempre più i giovani". Di fronte ad un fenomeno sociale così importante - ha sottolineato il presidente Aurelio Forcignanò -, il Rotary club Perugia Trasimeno ha individuato come obiettivo prioritario quello di promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada stimolandoli a riflettere sul valore della vita e della responsabilità".



