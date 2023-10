A Ravanelli, Capizzi e Brughini il primo premio Castagner

Sarà consegnato venerdì 27 ottobre, alle 18, a Spoleto, al Teatro Caio Melisso - Spazio Carla Fendi, il primo premio Ilario Castagner istituito per ricordare l'allenatore del "Perugia dei miracoli" scomparso lo scorso 18 febbraio.

L'iniziativa rientra nel cartellone di eventi "Accade d'autunno" e sarà preceduta dal concerto di UmbriaEnsemble "L'eleganza dei Classici. Omaggio a Italo Calvino".

Saranno tre i premiati di questa prima edizione: per la sezione tecnica Fabrizio Ravanelli, ex giocatore oggi opinionista televisivo, per quella giornalistica nazionale Lia Capizzi, giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica, e per la sezione regionale Antonello Brughini, giornalista Rai voce di "Tutto il calcio minuto per minuto".

L'evento sarà condotto dalla giornalista Rai, Giulia Bianconi, mentre il talk show con i premiati vedrà sul palco Mario Mariano e Massimo Boccucci.

Saranno anche presenti figure chiave del Perugia dei miracoli quali Franco Vannini, Walter Novellino, Paolo Dal Fiume e Renzo Luchini, con i familiari di Renato Curi e Antonio Ceccarini.

La commissione del premio è presieduta da Giampiero Molinari, storico vice allenatore di Castagner, e da Federico Castagner, figlio del tecnico.



