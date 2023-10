Un morto per scontro tra due auto nella zona di Gubbio

Incidente stradale mortale nella notte sulla statale 219 fra Torre Calzolari e Padule, nella zona di Gubbio. La vittima è un cinquantaquattrenne del posto che era alla guida di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura per cause in corso di accertamento. Lo si è appreso dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra del distaccamento di Gubbio.

Sul posto anche il personale del 118 che ha dichiarato deceduto l'uomo. Nell'altra auto c'erano invece due persone entrambe illese.

La strada veniva chiusa al traffico per diverse ore e poi riaperta. Sul posto anche i carabinieri di Gubbio e il personale dell'Anas.



