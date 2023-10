Tesei, coesione fondamentale per gli obiettivi di governo

"La nostra prospettiva è di guardare al futuro che noi possiamo e dobbiamo percorrere assolutamente assieme, perché i valori del centrodestra sono i valori che ci appartengono e sono quelli che la comunità regionale e nazionale ha voluto riconoscere": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo a Foligno all'evento di Fratelli d'Italia, "Italia vincente", con cui si celebra un anno di governo Meloni. "Oggi dobbiamo dimostrare che abbiamo capacità di governo - ha aggiunto -, non ci sono alternative, la coesione è fondamentale per fare squadra e per arrivare agli obiettivi che la nostra regione ha ottenuto e sta ottenendo nonostante le difficoltà".

La governatrice ha ripercorso alcune tappe che hanno caratterizzato la legislatura in Regione, iniziando dall'emergenza Covid. "Ma questo - ha sottolineato - non ci ha impedito di ottenere risultati importanti. Nel 2019 l'Umbria era la Cenerentola d'Italia con un Pil tra i più bassi se non il più basso d'Italia. L'economia era ferma, le nostre politiche regionali hanno rimesso al centro l'impresa e quindi il lavoro e oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, l'Umbria ha recuperato 11 punti percentuali di Pil in 3 anni di lavoro".

"Le riforme che stiamo portando avanti arriveranno a compimento, nonostante tutto e nonostante i tempi che abbiamo vissuto e dovuto gestire" ha sottolineato Tesei. "Abbiamo davanti a noi ancora un anno di lavoro e non lo sprecheremo", ha concluso la presidente della Regione.



