Squarta, anno di governo FdI importante grazie a Meloni

"Un anno di governo Meloni è stato un anno importante grazie alla nostra presidente del Consiglio dei ministri che ha fatto davvero tanto": a dirlo all'ANSA è stato Marco Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. L'ha fatto a margine di "Italia vincente", l'evento nazionale di Fratelli d'Italia che in Umbria si è svolto a Foligno. "Meloni ha ereditato una situazione economica finanziaria disastrosa con il buco del superbonus, con l'inflazione alle stelle, con il problema della guerra prima in Ucraina e ora in Medio oriente, ma nonostante questo la premier ha fatto una manovra finanziaria che è la più importante degli ultimi quindici anni", ha spiegato Squarta.



