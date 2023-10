Sindaci Trasimeno-Orvietano criticano le scelte sul Gal

"La mancata rappresentanza di un esponente della maggioranza di parte pubblica, all'interno del consiglio di amministrazione del Gal Trasimeno Orvietano, rappresenta un precedente gravissimo che mina, alle fondamenta, la legittimità di un ente che nasce per promuovere collegialmente un partenariato locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia di natura istituzionale che privata": lo denunciano i sindaci di Castiglione del Lago, Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Piegaro, Paciano, Parrano, Allerona, Castel Viscardo e Sa Venanzo, all'indomani del rinnovo delle cariche dell'ente, che si sono concluse con la riconferma del Presidente Gionni Moscetti (unico rappresentate di parte pubblica) e del consigliere Romeo Pippi, oltre all'ingresso nel nuovo cda di Carlo Di Somma, Pasquale Trottolini e Maura Gilibini. "Siamo stati, e, continueremo ad essere, in primo luogo, garanti del tessuto produttivo e associativo del Trasimeno-Orvietano, inteso nella sua complessità ed interezza", sostengono in una nota congiunta.

"Le modifiche dei Gal - affermano i sindaci - stanno andando, ahinoi, verso una direzione forzatamente dirigista, in cui saranno in pochi a decidere la destinazione delle risorse tramite accordi regionali; senza tenere minimamente conto della volontà delle comunità locali e delle istituzioni che le rappresentano. Ciò finirà per snaturare completamente la missione partecipativa e orizzontale per cui i Gal sono nati.

Nonostante avessimo ribadito la nostra disponibilità a giungere ad una soluzione condivisa, per un cda pienamente legittimato a lavorare per lo sviluppo e la promozione dell'area vasta - aggiungono i sindaci - abbiamo registrato una chiusura totale.

Nessuna delle nostre proposte è stata accolta - precisano - compresa quella di rinviare il voto per verificare eventuali elementi di convergenza".



