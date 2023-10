Prisco, da Fratelli d'Italia azione di governo concreta

Il teatro San Carlo di Foligno ha ospitato il secondo appuntamento umbro de "L'Italia vincente" che si è svolta contemporaneamente in tutte le regioni per raccontare il primo anno di Governo Meloni. Dopo l'appuntamento a Perugia con il ministro Nordio, si è replicato a Foligno davanti a una folta platea alla presenza di tutta la classe dirigente umbra di FdI. Con momento conclusivo il collegamento all'evento nazionale al teatro Brancaccio di Roma con l'intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto ed il videomessaggio della presidente Giorgia Meloni.

Presenti all'appuntamento umbro la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco di Foligno Stefano Zuccherini, con gli interventi, introdotti dall'assessore Marco Cesaro, del senatore Franco Zaffini, dei consiglieri regionali Marco Squarta e Eleonora Pace, della direttrice di Arpal Umbria Paola Nicastro e dell'onorevole Letizia Giorgianni che hanno sottolineato l'azione del Governo Meloni soprattutto nell'ambito delle politiche del lavoro, della famiglia e della sanità.

Soddisfatto il coordinatore regionale Emanuele Prisco che rivendica un'azione di Governo "concreta in un contesto economico ed internazionale avverso e proietta, nel solco tracciato dal presidente Meloni, Fratelli d'Italia verso nuove sfide politiche ed elettorali nell'interesse dell'Itala e dell'Umbria".



