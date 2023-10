Madre denuncia 'mio figlio si droga', un arresto

La segnalazione di una madre sul proprio figlio assuntore di stupefacenti ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della stazione di Foligno che hanno arrestato, ai domiciliari, una donna di origine straniera di 32 anni, sequestrando 400 dosi di cocaina.

I militari hanno accertato la provenienza della droga e il possibile luogo di spaccio. La procura della Repubblica di Spoleto ha quindi emesso un decreto di perquisizione che i carabinieri hanno eseguito presso un'abitazione della periferia di Foligno. Durante l'operazione i militari - riferisce l'Arma - hanno rinvenuto le 400 dosi, già confezionate e pronte per essere immesse in circolazione, per un peso complessivo di circa 216 grammi di cocaina, e denaro contante per un importo di 5.500 euro, ritenuto probabile provento dell'attività illecita. Per la donna proprietaria dell'abitazione è scattato l'arresto per detenzione e traffico di stupefacenti. Al termine delle operazioni, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA