L'Ordine degli psicologi incontrata i cittadini a Spoleto

L'Ordine degli psicologi dell'Umbria, dopo il successo dello Psicologia Umbria festival, ha incontrato ancora una volta i cittadini. Lo ha fatto a Spoleto, per parlare Alzheimer, con un convegno e una giornata di screening gratuiti in programma per sabato 28 ottobre.

Il convegno è stato organizzato dalla Rete di neuroscienze e neuropsicologia dell'ordine sul tema "Chiamarsi Alzheimer: dalla malattia alla persona", con il patrocinio del Comune di Spoleto ed in sinergia con la Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Addetti ai lavori e soprattutto tanti cittadini sono intervenuti alla biblioteca comunale "Giosuè Carducci" dove hanno moderato i lavori il dottor Filippo Bianchini, consigliere dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria e la dottoressa Anna Laura Spinelli, referente Regionale Tavolo demenze per l'Iss. Una "giornata di confronto utile alla popolazione - si legge in un comunicato dell'Ordine -, diffondendo cultura circa le sfaccettature della malattia di Alzheimer e le possibilità di intervento rivolte al sostegno della qualità di vita della persona e di chi, nella sua quotidianità, è impegnato nell'insostituibile compito di assistenza e cura".

Sabato 28, sempre a Spoleto, giornata gratuita di screening neuropsicologici di prevenzione Alzheimer rivolti alla popolazione. Due le occasioni cui, prenotandosi, possono aderire i cittadini. Dalle 10 alle 13 alla palazzina Micheli, Usl 2 di Spoleto (via Loreto, 1) e dalle 14,30 alle 16,45 al DigiPass, Comune di Spoleto (via Antonio Busetti, 28). Per prenotarsi è a disposizione il link https://bit.ly/3rQ7Weh.

"L'accesso al servizio - precisano gli organizzatori - sarà consentito solo su appuntamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA