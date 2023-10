Bianconi, rinascita Basilica Norcia sempre più reale

"La rinascita della Basilica di San Benedetto è sempre più reale e con lei la voglia di risorgere di molti in questa comunità": inizia così il post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal consigliere regionale, Vincenzo Bianconi, imprenditore a Norcia. "Vedere la parete laterale perfettamente ricostruita, il tetto e gli archi delle storiche misure quasi ultimati scalda il cuore", ha aggiunto.

La parte strutturale della Basilica, fatta eccezione per il campanile e il portico delle misure che sono in fase di ultimazione, è praticamente ricostruita. La sagoma della "casa" di San Benedetto è tornata evidente a tutti coloro che si affacciano nella principale piazza della città. Ma perché la ricostruzione, con tanto di arredi interni, possa dirsi completata occorrerà attendere il 2025. La Basilica crollò a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 6,5, del 30 ottobre 2016.



