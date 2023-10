Al via da Orvieto il Natale in casa Cupiello firmato Salemme

Tutto esaurito al Teatro Mancinelli di Orvieto per la prima nazionale del nuovo spettacolo di Vincenzo Salemme, regista e protagonista del capolavoro di Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, andato in scena sabato sera. La trasposizione dell'attore napoletano è fedele all'originale commedia tragicomica in tre atti che racconta il Natale della famiglia Cupiello dove i riti del presepe e dei preparativi della festa vengono scossi dalla scoperta della relazione extraconiugale della figlia Ninuccia.

Il dna, il cuore, le movenze e i ritmi comici sono quelli comuni a chi è nato e cresciuto all'ombra del Vesuvio e Salemme si confronta con semplicità e rispetto con il maestro Eduardo, conosciuto nel 1977 proprio durante le prove di una delle repliche dello spettacolo originale. Nei panni di Luca Cupiello, "Lucariello", strappa risate e applausi che dopo il drammatico finale e l'iconica battuta "Te piace 'o presepe" scrosciano nel teatro di Orvieto ritmando le musiche scritte appositamente dal premio Oscar, Nicola Piovani.

"Ormai sono 30 anni che tutti i miei spettacoli debuttano a Orvieto in prima nazionale", ha detto al termine Salemme, ringraziando il pubblico per l'apprezzamento e la folta compagnia che ha allestito lo spettacolo che ora partirà per il tour nazionale. "Siamo 40 persone - ha aggiunto -, mi sono avventurato in un teatro che non si fa più. Una macchina pazzesca dove c'era una laboriosità meravigliosa".

"Riavvicinarmi a Edoardo dopo tanti anni è stata una gioia perché ho ritrovato una civiltà culturale che purtroppo si va affievolendo e quindi sono felice di aver detto le sue parole, le parole scritte da lui", ha concluso l'attore.



