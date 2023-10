Zangrillo a Perugia, è stato un primo anno di governo complicato

"Lo scenario internazionale ci preoccupa e di certo non va tutto bene ma devo dire che il nostro governo sta facendo i compiti, con l'esecutivo che proprio domani compie un anno, un periodo complicato ma che non ci ha impedito di avviare le riforme": lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine di una iniziativa a Perugia di Forza Italia.

Zangrillo si è detto fiducioso sul fatto che il governo possa avere continuità e sul fatto che se sarà così "noi saremo in grado di portare avanti tutti gli obiettivi prefissati". Questo, nonostante l'Italia, secondo il ministro, "stia soffrendo come altri paesi le ricadute di emergenze straordinarie che si sono accavallate nel tempo". "Siamo usciti dalla pandemia pensando di vedere la luce in fondo al tunnel - ha sottolineato - e invece siamo stati risucchiati di nuovo nel gorgo dell'emergenza, prima con la guerra tra Ucraina e Russia e ora con la crisi medio orientale".

"Stiamo quindi facendo i compiti come c'eravamo immaginati di farli - ha rimarcato Zangrillo - visto che ci siamo presi degli impegni per avviare e realizzare una serie di riforme come quelle della burocrazia, della giustizia, fiscale e istituzionale".

"Quest'anno - ha concluso - abbiamo avviato una serie di provvedimenti e iniziative con la speranza e l'obiettivo che questo governo sia di legislatura perché per realizzare gli importanti impegni che ci siamo assunti in campagna elettorale ci vuole tempo".



