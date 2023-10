Tesei, 'l'Umbria parte a pieno titolo del sistema Paese'

"Prima l'Umbria era promossa male, oggi arriviamo con un brand chiaro e unico che racchiude tutto con l'obiettivo di diventare attrattore dell'economia e del turismo del sistema Paese, di cui dobbiamo far parte a pieno titolo e in modo autorevole": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria intervenuta all'evento "Forza Italia per l'Umbria e per l'Italia".

"Ed è stato proprio durante il periodo del Covid - ha aggiunto Tesei - che abbiamo iniziato a lavorare per il futuro della regione facendo conoscere l'Umbria nel mondo. Non è stata legislatura tranquilla ma oggi per fortuna ci siamo lasciati alle spalle due anni difficilissimi anche con la guerra e il caro energia, lavorando notte e giorno mettendo in campo tutta l'energia necessaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA