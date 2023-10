Per Tajani 'FI vuole essere pietra angolare della politica'

"Forza Italia ha la voglia di diventare la pietra angolare della politica del nostro Paese e il punto di riferimento di cui hanno bisogno tutti quegli italiani che oggi fanno parte del grande partito dell'astensione": lo ha detto il segretario nazionale del partito e ministro degli esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Perugia dove ha partecipato ad un incontro organizzato dal suo partito. "Forza Italia per l'Umbria, per l'Italia", il tema dell'iniziativa.

Per Tajani "serve una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, con le spalle larghe e che sappia farsi carico di affrontare momenti difficili come quelli che stiamo attraversando oggi". "Una forza anche credibile a livello internazionale - ha proseguito -. Questo è Forza Italia, saldamente ancorata nel centro destra, leale nei confronti degli alleati. Siamo diversi ma siamo convintamente nel centro destra e vogliamo continuare a governare questo Paese per tutta la legislatura e vincere anche le prossime elezioni politiche con l'obiettivo di arrivare al 20 per cento".



