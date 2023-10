"Dobbiamo raggiungere un obiettivo ambizioso che ha due cifre, quello del 20%, per avviare così una nuova stagione e per rendere omaggio a Silvio Berlusconi": così il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiuso a Perugia l'evento "Forza Italia per l'Umbria, per l'Italia".

"Tanti italiani aspettano noi e quello che dico non è uno slogan per chiudere un discorso ma perché ci credo davvero" ha concluso Tajani.



