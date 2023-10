Fi: Tajani, dobbiamo diventare il vero partito ambientalista

"Dobbiamo diventare il vero partito ambientalista, in un mondo che cambia ma tenendo sempre l'uomo al centro": lo ha affermato il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Perugia, rivolgendosi alla platea dell'evento "Forza Italia per l'Umbria, per l'Italia" che si è concluso proprio con l'intervento del ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio.

"Dobbiamo rappresentare quella possibile terza via di una politica ambientale seria - ha poi precisato - dove politiche ambientali e industriali si possono sposare. Una risposta che viene dal nostro modello culturale, una battaglia che dobbiamo fare in Italia e in Europa".



